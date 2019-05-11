Минюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала года

Госисполнители "защитили экономические права более 356 тыс. украинских детей".

Минюст взыскал почти 2 млрд гривен алиментов с начала года
Фото: Анастасия Искрицкая

С начала года государственные исполнители взыскали 1,8 млрд грн алиментов, что на 598 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко.

"В целом имеем динамику увеличения взысканий алиментов почти в половину по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поэтому можно с уверенностью сказать, что законы работают", - цитирует Глущенко пресс-служба Минюста.

По словам чиновницы, всего государственные исполнители защитили экономические права более 356 тыс. украинских детей с начала этого года. Из них более 50 тыс. детей Днепропетровской области, более 24 тыс. - Донецкой, почти 23 тыс. - Запорожской и Киевской областей.

Как сообщалось, по состоянию на февраль Минюст применил ограничения к 130 тыс. неплательщиков алиментов после принятия законопроектов "Чужих детей не бывает".

В течение 2018 года Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.


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