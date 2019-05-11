Uber выйдет на IPO при оценке в $82,4 млрд. Инвесторы ожидали планки в $100-120 млрд

Компания Uber 10 мая выходит на IPO, продав 180 млн акций по цене в $45/штуку, пишет Bloomberg. В результате размещения, стартап привлечет $8,1 млрд, а его оценка составит $82,4 млрд. В последний раз Uber привлекал деньги от Toyota в августе 2018 года, тогда оценка составляла $76 млрд, пишут AIN.UA .

Но нынешний результат все равно меньше $100 млрд, которых обещало добиться руководство компании накануне листинга. Тем не менее, Uber — третья по размеру компания на момент выхода на биржу. Выше оценивалась только Alibaba ($168 млрд) и Facebook ($104 млрд).

За время своего существования, Uber привлек более $22 млрд от 162 инвесторов. При этом, компания убыточна — совокупные операционные потери превышают $10 млрд. В 2018 году убыток составил $3,04 млрд. Как отмечает Bloomberg, на невысокие результаты IPO также могла повлиять конъюнктура: ранее на бирже разместилась и упала в цене райдшеринговая компания Lyft. Также снизился индекс S&P, а рынок подкосил новый раунд торговых войн между США и Китаем.

Крупнейшим акционером Uber остается японский SoftBank. Акции компании начнут торговаться Нью-Йоркской бирже 10 мая.