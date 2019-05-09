Журналисты собрали портфель случайных акций, играя в дартс. Заработали больше инвесторов

Журналист The Wall Street Journal провели эксперимент. Они решили проверить гипотезу из книги Бертона Малкиела «Случайная прогулка по Уолл-стрит». Согласно утверждению автора, обезьяна может собрать лучший пакет акций, чем профессиональные инвесторы, пишут AIN.UA.

Что получилось:

  • Чтобы убедиться в этом, журналисты развесили на стене страницы газеты с котировками акций. Затем они бросили дротиками для дартса и таким образом отобрали пакет акций.
  • Всего собрали 10 акций: восемь купили, а две продали. Годовая доходность портфеля составила 17,3%. Это больше, чем результаты профессиональных инвесторов, которые они презентуют на ежегодной конференции в Нью-Йорке. Стоимость такого набора ценных бумаг упала бы на 9,7%. Общая разница между случайными и отобранными акциями — 27 процентных пунктов.
  • Общий индекс S&P 500 тоже вырос хуже, чем случайный портфель — всего на 11,1%. Также нужно учитывать, что хедж-фонды берут свои комиссии за распоряжение вашими акциями и их успешность. Это еще 2% и 20% соотвественно.

Как писало издание Forbes в 2012 году, ситуации с успехом случайных акций — это не магия и не сила случайности. Дело в том, что ценные бумаги мелких компаний и недооцененные акции показывают себя лучше среднерыночных показателей в долгосрочной перспективе. Но большая доходность неизменно сопровождается и большим риском.


Михаил Сапитон, AIN


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