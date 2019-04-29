Сколько в Украине домашних солнечных электростанций (инфографика)

К началу апреля 2019 года домашние солнечные электростанции установили 8850 украинских семей, сообщает Госэнергоэффективности. С начала года их число выросло на 1393 или 19%. , пишут AIN.UA

Как увеличивается количество и мощность домашних СЭС — данные Госэнергоэффективности

Общая мощность домашних СЭС — 190 МВт, в пересчете на одну семью — 21,5 кВт. Всего в направление инвестировали 180 млн евро.

Статистика по регионам:

Днепропетровская область — 1072 станции на 25 МВт;

Киевская область — 904 станции на 25 МВт;

Тернопольская область — 808 станций на 21 МВт;

Ивано-Франковская область — 50 станций на 13 МВт;

Кировоградская область — 562 станции на 15 МВт;

Регионы-лидеры по количеству домашних СЭС

Активнее всего растет количество домашних СЭС в Житомирской и Тернопольской области (+20% за год). Лидер среди городов — Николаев (+30%). В ведомстве связывают это с госпрограммами поддержки, которые компенсируют от 10% до 30% расходов на установку оборудования.