Сколько в Украине домашних солнечных электростанций (инфографика)
К началу апреля 2019 года домашние солнечные электростанции установили 8850 украинских семей, сообщает Госэнергоэффективности. С начала года их число выросло на 1393 или 19%. , пишут
Как увеличивается количество и мощность домашних СЭС — данные Госэнергоэффективности
Общая мощность домашних СЭС — 190 МВт, в пересчете на одну семью — 21,5 кВт. Всего в направление инвестировали 180 млн евро.
Статистика по регионам:
- Днепропетровская область — 1072 станции на 25 МВт;
- Киевская область — 904 станции на 25 МВт;
- Тернопольская область — 808 станций на 21 МВт;
- Ивано-Франковская область — 50 станций на 13 МВт;
- Кировоградская область — 562 станции на 15 МВт;
Регионы-лидеры по количеству домашних СЭС
Активнее всего растет количество домашних СЭС в Житомирской и Тернопольской области (+20% за год). Лидер среди городов — Николаев (+30%). В ведомстве связывают это с госпрограммами поддержки, которые компенсируют от 10% до 30% расходов на установку оборудования.
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