На саммите в Китае подписаны контракты на 64 млрд долларов

В форуме принимали участие 40 глав государств и представители более 100 стран.

Лидеры стран на форуме &quot;Один пояс - один путь&quot; в Пекине, апрель 2019
Фото: EPAUPG
Лидеры стран на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, апрель 2019

Участники форума "Один пояс - один путь" подписали в Пекине контракты на общую сумму свыше 64 млрд долларов. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам мероприятия, передает Немецкая волна.

При этом глава КНР не уточнил ни характера сделок, ни информацию о заключивших их странах.

"В форуме в китайской столице принимали участие 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители свыше 100 стран мира. На мероприятии присутствовали, в частности, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш", - говорится в сообщении.

В обнародованном позднее совместном заявлении мировые лидеры и международные организации подчеркнули, что добились "существенного прогресса", внесли вклад в улучшение связей между отдельными государствами и "повышение уровня жизни по всему миру".

Первый подобный форум прошел в 2017 году.

Концепция "Нового шелкового пути" призвана способствовать созданию новых торгово-транспортных коридоров с вовлечением более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае из-за негласного конфликта с президентом РоSSии Владимиром Путиным.


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