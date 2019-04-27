Депутаты запретили устанавливать домашние солнечные электростанции на земле. Но все не так плохо

Какие нормы действовали раньше и что изменилось

Раньше украинцы могли устанавливать у себя солнечные электростанции мощностью до 30 кВт*ч где-либо на участке. Новым законом депутаты внесли несколько изменений. С одной стороны, они увеличили разрешенную мощность до 50 кВт*ч. С другой — запретили устанавливать СЭС на земле. Теперь это возможно только на «на крышах и фасадах зданий и других капитальных сооружений», пишут AIN.UA

Почему депутаты приняли такое решение

Причину ранее озвучивали в Министерстве энергетики: министр Игорь Насалик заявлял, что домашние СЭС «переросли в высокорентабельный бизнес, который создает дополнительную нагрузку на других пользователей на уровне 18 евроцентов за 1 кВт*ч и ухудшает показатели качества электроэнергии в сети».

«Когда вы говорите о частной генерации, вы разделяйте, пожалуйста, потребителя и производителя. Министерство дало возможность до 50 кВт*ч генерировать индивидуальщикам. Но, извиняюсь, они генерируют для себя, а не в рынок. Если бы мы это не защитили, то нашим потребителям надо было платить не по 1,06 грн / кВт*ч, а по 4 грн / кВт*ч. Тогда спросите у потребителей Украины, готовы ли они по таким тарифам платить за электроэнергию», — заявил Насалик.

Соучредитель общественной организации Greencubator Андрей Зинченко считает, что это решение пролоббировали облэнерго, которые выступают местными монополистами: «В оправдание придумали, что якобы существует проблема, что такой бизнес выходит из-под контроля. Отчасти это правда: есть люди, которые покупают несколько домов в маленьких селах и устанавливают там солнечные станции максимальной мощности. Но такой запрет не решает проблемы».

Что изменится для конечных пользователей

Зинченко объясняет: несмотря на то что депутаты увеличили максимально разрешенную мощность домашней СЭС до 50 кВт*ч, они резко ограничили возможность для украинцев устанавливать станции.

Мало у кого есть такие большие крыши. По оценкам, теперь потенциальные инвесторы смогут установить станцию мощностью не больше 10 кВт*ч.

По словам Зинченко, такое решение если не убивает, то очень вредит тем, кто хочет вложиться в производство электроэнергии: «Малые и большие инвесторы теперь поставлены в разные условия. Решение затрагивает как тех, кто злоупотреблял моделью, так и добросовестных граждан. Правильнее бы было ограничить количество станций, которые один человек может поставить в населенном пункте. Это бы решило проблему».

Почему не стоит паниковать из-за запрета

Иван Сидоренко, исполнительный директор компании-дистрибьютора ветрогенераторов и солнечных панелей Winder, в свою очередь подчеркивает: эти изменения неприятные, но не критичные. Дело в том, что в поправке указано — теперь солнечные электростанции должны устанавливаться «на крышах и фасадах зданий и других капитальных сооружений».

СЭС и в дальнейшем можно будет установить где угодно, единственное условие — ее конструкция должна быть оформлена как «другое капитальное сооружение».

«Можно сделать стены и дверь, будет „будівля“. Можно сделать просто навес для машин, дров или хозинвентаря; можно никак не обзывать — будет безымянное сооружение», — отмечает Сидоренко. Но в любом случае это сооружение нужно будет соответствующе оформить.

«Никто из наших клиентов от намерения поставить станцию не отказался, я и сам в этом году для себя несколько систем строю. На рынок это не особо повлияет, просто добавит головной боли и бумагомарательства», — резюмировал исполнительный директор Winder.


Дмитрий Демченко, AIN


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