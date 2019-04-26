Евросоюз прекратил печатать банкноты номиналом 500 евро

Банкноты, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения.

Евросоюз прекратил печатать банкноты номиналом 500 евро

Германия и Австрия с пятницы, 26 апреля, прекратили выпуск банкноты номиналом в 500 евро. Остальные 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года, передает DW.

ФРГ и Австрия получили возможность "плавного перехода", поскольку именно здесь больше всего 500-евровых купюр.

Повышенного спроса на самую большую по номинальной стоимости купюру в последнее время в ФРГ не наблюдалось.

Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения. Ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.

С 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро, которые являются более защищенными, чем старые купюры этих номиналов. Новые банкноты будут иметь те же элементы защиты, что и новые купюры номиналом 50 евро, которые были выпущены в 2017 году. На них будет размещен портрет Европы в виде голограммы и водяного знака.

Напомним, банкнота 500 евро является одной из самых платежеспособных в мире. Их часто подделывают мошенники, а также их использовали для перевозки нелегально полученных денег торговцы оружием и наркотиками. В том числе из-за этого в ЕС приняли решение постепенно вывести из оборота эти деньги.


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