"Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба"

Транзит остановлен из-за низкого качества нефти.

"Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба"
Фото: 24tv

АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля 2019 года в 21:43.

Об этом сообщается на странице АО "Укртранснафта" в Фейсбук.

"Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием роSSийской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей", - говорится в сообщении.

"Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной роSSийской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

О времени возобновления перекачки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Броды" будет сообщено дополнительно.

Напомним, Польша остановила транзит роSSийской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона сообщила белорусской, что причина такого шага - низкое качество нефти.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил роSSийской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Напомним, недавно РоSSия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также РФ расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.


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