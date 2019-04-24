Обанкротилась компания, выпускавшая ИИ-автомат для складывания одежды. Он стоил $16 000

Японская компания Seven Dreamers запустила процедуру банкроствта, передает Bloomberg. Ранее она приобрела известность на выставке CES 2018, куда привезли умного робота для складывания одежды — Laundroid, пишут AIN.UA .

Работа устройства строилась на алгоритмах, обученных с помощью ИИ, пишет The Verge. У него было несколько камер и манипуляторов, которые после анализа положения одежды складывали ее. Но процесс был не самым быстрым: одна «загрузка» аппарата могла затянуться на несколько часов, поскольку на каждую футболку робот тратил от 5 до 10 минут.

Следить за прогрессом можно было в приложении-компаньоне. Во время презентации на CES процесс еще не до конца отладили: к примеру, футболку журналиста The Verge робот просто «зажевал» из-за черного цвета — камеры были оптимизированы для работы со светлыми тестовыми образцами.

Laundroid стоил $16 000, хотя создатели надеялись в будущем опустить цену до $2000. В проект вложились производители вроде Panasonic и Daiwa House. Согласно данным японских СМИ , у Seven Dreamers есть задолженность на $20 млн перед более 200 кредиторами, но этих денег не хватило на релиз продукта.

Laundroid — не единственное устройство на рынке роботов для складывания одежды. Компания Foldimate разрабатывает собственный аппарат. Во время демонстрации на CES он показал себя лучше конкурента. По задумке Foldimate, устройство выйдет до конца 2019 года, ориентировочная стоимость — $980.