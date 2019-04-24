Обанкротилась компания, выпускавшая ИИ-автомат для складывания одежды. Он стоил $16 000

Японская компания Seven Dreamers запустила процедуру банкроствта, передает Bloomberg. Ранее она приобрела известность на выставке CES 2018, куда привезли умного робота для складывания одежды — Laundroid, пишут AIN.UA.

Обанкротилась компания, выпускавшая ИИ-автомат для складывания одежды. Он стоил $16 000

Работа устройства строилась на алгоритмах, обученных с помощью ИИ, пишет The Verge. У него было несколько камер и манипуляторов, которые после анализа положения одежды складывали ее. Но процесс был не самым быстрым: одна «загрузка» аппарата могла затянуться на несколько часов, поскольку на каждую футболку робот тратил от 5 до 10 минут.

Следить за прогрессом можно было в приложении-компаньоне. Во время презентации на CES процесс еще не до конца отладили: к примеру, футболку журналиста The Verge робот просто «зажевал» из-за черного цвета — камеры были оптимизированы для работы со светлыми тестовыми образцами.

Laundroid стоил $16 000, хотя создатели надеялись в будущем опустить цену до $2000. В проект вложились производители вроде Panasonic и Daiwa House. Согласно данным японских СМИ, у Seven Dreamers есть задолженность на $20 млн перед более 200 кредиторами, но этих денег не хватило на релиз продукта.

Laundroid — не единственное устройство на рынке роботов для складывания одежды. Компания Foldimate разрабатывает собственный аппарат. Во время демонстрации на CES он показал себя лучше конкурента. По задумке Foldimate, устройство выйдет до конца 2019 года, ориентировочная стоимость — $980.

Обанкротилась компания, выпускавшая ИИ-автомат для складывания одежды. Он стоил $16 000

Foldimate


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млнВ Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банкахНБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках
Государственная авиакомпания продала 114 вертолетных двигателей для погашения долгов по зарплатеГосударственная авиакомпания продала 114 вертолетных двигателей для погашения долгов по зарплате
Сеть магазинов одежды Monton уходит из УкраиныСеть магазинов одежды Monton уходит из Украины
Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрдФармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд
Компания Japan Display ищет финансирования в КитаеКомпания Japan Display ищет финансирования в Китае
Французская компания инвестирует €20 млн в Одесский морпорт, - ОмелянФранцузская компания инвестирует €20 млн в Одесский морпорт, - Омелян
Частная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторожденийЧастная украинская компания с американскими инвестициями получила разрешение на разведку урановых месторождений
Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"Компания Курченко обязалась выделить $2 млн на нужды "ДНР"
В порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из КитаяВ порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из Китая
Украинская компания поставила 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУУкраинская компания поставила 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости