Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрд

Почти вся прибыль регулятора пойдет в государственную казну.

?Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрд
Фото: facebook.com / Богдан Данилишин

Совет Национального банка 23 апреля провел заседание, на котором утвердил финансовую отчетность и смету за 2018 год.

Согласно решению, о котором сообщил в фейсбуке председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, Национальный банк перечислит в государственный бюджет 64,878 млрд гривен своей прибыли за 2018 год. В законе о государственном бюджете на Национальный банк была возложена обязанность перечислить в бюджет только 47,6 млрд гривен.

Еще 3,566 млрд гривен будут направлены на формирование резервов собственного капитала.

Общая прибыль Нацбанка за 2018 год составила почти 68,5 млрд гривен.

Напомним, в 2018 году перечислил в госбюджет 44,6 млрд гривен.


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