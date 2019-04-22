Внучка Диснея раскритиковала зарплату главы корпорации The Walt Disney

Владелица акций компании The Walt Disney Эбигейл Дисней заявила, что $65 млн, выплаченные в 2018 году главе корпорации Роберту Айгеру, – «сумасшедшая сумма». Об этом сообщается в публикации на Fastcompany и в Twitter Эбигейл.

Эбигейл Дисней является внучкой сооснователя The Walt Disney Company Роя Диснея и внучатой племянницей Уолта Диснея.

Она отметила, что высказывается от себя, а не от лица всей семьи.

"Что мешает передать часть прибыли – т.е. плодов труда наемных рабочих компании – кому-то помимо ее верхушки? Я не говорю, что Айгер не заслуживает бонуса. Еще как заслуживает. Он великолепен и руководит компанией великолепно. И я в курсе, что 125 тысяч сотрудников получили бонусы размером в $1000 после сдачи финансовой отчетности. Вот так были потрачены $125 млн. А еще $3,6 млрд были потрачены на выкуп акций. Вы шутите, что ли?" – возмутилась Эбигейл Дисней.

Она добавила, что 85% акций компании принадлежат 10% богатейших американцев, так что выкуп сыграл именно им на руку. Она подчеркнула, что таким образом увеличивается экономическое неравенство.

Чтобы изменить эту ситуацию, Эбигейл предложила половину выплаченных в конце года бонусов ($65 млн) и плюс половину всех бонусов, полученных топ-менеджерами компании, распределить между всеми сотрудниками компании. Она подсчитала, что 50 тыс. работников могли бы получить прибавку в размере $740, если бы многомиллионная «прибавка» Айгера была перераспределена в их пользу.

"Добавьте 50% бонусов других менеджеров высшего звена, и получите радикальную перемену жизненных условий для людей, которые работают полный день и живут в черте (или за чертой) бедности", - заявила она.

Напомним, 12 апреля 2019 года, корпорация Walt Disney Co объявила, что запустит 12 ноября запустит собственный стриминговый сервис. Стоимость подписки будет $6,99 в месяц или $69,99 за год. В первый же год работы сервис выпустит более 25 оригинальных сериалов и 10 фильмов. Помимо этого, будут доступны программы и фильмы производства компаний: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.