Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богаче

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс укрепил свои позиции в списке богатейших людей мира. Его состояние, по данным рейтинга Bloomberg, составляет $103 млрд. За год предприниматель и филантроп разбогател на $12,5 млрд, пишут AIN.UA.

Основной драйвер роста — акции Microsoft, которые поднялись на биржах накануне квартального отчета компании, запланированного на 24 апреля. При этом, как пишет Forbes, у Гейтса очень диверсифицированный пакет активов — ценные бумаги Microsoft составляют в нем всего 12,5%.

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богаче

Первая десятка богатейших людей по версии Bloomberg

Гейтс также сократил отрыв от Джеффа Безоса. Ввиду развода со своей женой Маккензи, он потерял часть акций Amazon (но сохранил над ними голосующий контроль). Теперь состояние основателя Amazon — $116 млрд. У самой Маккензи Безос — $37,4 млрд, она занимает 23 место в списке богатейших людей.

Это не первый раз, когда состояние Гейтса превышает $100 млрд. Ранее подобное случалось в 1999 году, на пике так называемого «пузыря доткомов». С учетом инфляции, тогда активы Гейтса оценивались более чем в $150 млрд при пересчете на нынешние деньги.


Михаил Сапитон, AIN


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