Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн

Печерский райсуд Киева признал недействительным договор о личном поручительстве Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Фото: Макс Левин

В 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных за период 2008-2014 годы. Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

В сентябре 2017 года, уже после национализации Приватбанка, Коломойский обратился в суд с требованием разорвать договоры поручительства, и Печерский суд удовлетворил иск.

НБУ намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции, но при этом он указывает на негативную тенденцию в делах по Приватбанку, потому что это уже третье судебное решение не в пользу государства за последние три дня.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.