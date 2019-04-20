OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка

Деньги выводили через "дочку" Приватбанка на Кипре.

OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
Фото: politeka.net

Группа международных журналистов-расследователей OCCRP, известная по расследованиям так называемого "Панамского досье", установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7

— OCCRP (@OCCRP) 19 квітня 2019 р.

Расследователи утверждают, что деньги выводили через дочернее учреждение Приватбанка на Кипре.

"Деньги выводились через дочернее учреждение" Приватбанка "на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка"так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделана на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

Журналисты также пишут, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Напомним, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен. Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.


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