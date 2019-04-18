Суд арестовал "вертолетную площадку" Януковича

Решение подлежит немедленному исполнению.

Суд арестовал "вертолетную площадку" Януковича
Фото: veselahata.com

Голосеевский суд Киева наложил арест на конгрессно-выставочный центр "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича. Об этом сказано в решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила о запрете пользования центром и передаче его в управление Нацагентству по розыску и менеджмента активов.

Постановление вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.

В течение 5 дней решение можно было обжаловать, однако, в расписании судебных заседаний не указано, что кто-то из сторон подал апелляцию.

Напомним, ранее первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что КВЦ "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича" на Парковой дороге, 16-А в Киеве пытаются вернуть Виктору Януковичу. 7 февраля Голосеевский районный суд Киева решил вернуть компании "Амадеус Ко" вертолетную площадку Виктора Януковича на Парковой дороге в столице.


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