Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины

"Фокус" насчитал в Украине восемь миллиардеров.

Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины
Фото: capital.ua

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2018 возглавил владелец группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в $8,04 млрд. Об этом говорится на сайте издания.

Согласно рейтингу, как и год назад, второе и третье места занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов ($2,6 и $2,5 млрд).

На четвертую строчку поднялся владелец Ferrexpo - миллиардер Константин Жеваго ($1,73 млрд), на пятую - владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский. Его состояние оценивается в $1,63 млрд.

Виктор Пинчук, который в прошлом году был четвертым, потерял две строчки и с $1,4 млрд опустился на шестую позицию.

Седьмую позицию занимает владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк - его состояние оценили в $1,08 млрд.

На восьмом месте расположился владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с $1,04 млрд.

Девятый - владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($940 млн), десятые - супруги Гереги, которым принадлежит торговая сеть "Эпицентр" ($930 млн).

Состояние президента Петра Порошенко оценивается в $850 млн, он потерял одно место в рейтинге и занимает сейчас 12 место.

Напомним, что в мартовском рейтинге Forbes очередность другая: Ахметова, Жеваго, Косюк, Пинчук, Боголюбов, Коломойский, Новинский.

В октябрьском рейтинге "Нового времени" миллионеров расставили так: Ахметов, Пинчук, Новинский, Боголюбов, Коломойский, Порошенко, Жеваго, Косюк, Мартынов и Гереги.


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