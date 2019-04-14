Основатель Alibaba убеждён, что работать нужно 12 часов в сутки 6 дней в неделю

Основатель Alibaba Group Джек Ма выступил в защиту сверхурочной работы, которая распространена в китайских интернет-компаниях, в том числе и в Alibaba. Миллиардер поделился своими убеждениями на встрече с работниками Alibaba.

Джек Ма

«Я считаю, что работать с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю – это огромное благословение, которое есть не у каждого. Все мечтают об успехе и качественной жизни. Но позвольте спросить, как вы добьетесь этого, если не будете тратить больше энергии и времени, нежели остальные?»

Джек Ма настаивает, что крайне важно много работать молодым сотрудникам, чтобы обеспечить себе стремительный рост карьеры. Бизнесмен отметил, что сам трудился не покладая рук, когда в 1999 году основал компанию – он счастлив работать по 12 часов в день и никогда бы не стал менять эту часть своей жизни.

Также Ма добавил, что желающие устроиться в Alibaba должны готовы работать по 12 часов в день:

«Нам не нужны те, кто рассчитывает на комфортный 8-часовой график. Именно усердные старания сотрудников позволили Alibaba Group превратиться в огромную корпорацию.»


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