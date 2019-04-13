Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг

Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Теперь компания будет предоставлять услуги не напрямую, а через посредника – компанию Sophela, которая стала эксклюзивным представителем HPE в Украине. Об этом редакции AIN.UA сообщили представители компании.

Что изменилось

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, HPE пошла на такой шаг с “целью оптимизации расходов в современных рыночных условиях”, и это “никак не повлияло на оказание услуг и сотрудничество с партнерами и заказчиками компании”.

Как сообщили AIN.UA в пресс-службе Sophela, в представительстве Hewlett Packard Enterprise в Киеве работало 80 человек. Все они в полном составе перешли в штат Sophela и продолжили работу на прежних позициях. Офис также остался в том же помещении – команда никуда не переезжала. То есть по сути штатных сотрудников HPE просто перевели на аутстафинг.

Что такое Sophela

Sophela – это филиал ALSO холдинга, компании, оперирующей в 15 европейских странах. Компания предлагает различные категории ИКТ-продуктов для оборудования, программного обеспечения и информационных технологий, а также предоставляет услуги в логистической, финансовой, ИТ, и цифровой сферах. Отмечается, что Sophela не будет вести продажи продуктов HPE на украинском рынке напрямую – они будут осуществляться по уже существующим каналам продаж: через 2 официальных дистрибьютора ERC и МТИ, и партнеров.


Майя Яровая, AIN


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