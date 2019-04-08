Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка

Экс-владелец ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский рассчитывает на компенсацию от государства за национализацию банка.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

Он считает, что его как акционера Приватбанка ограбили во время национализации. Именно это якобы является основной причиной судебных тяжб, которые выдут бывшие владельцы банка против государства.

"Я хочу для себя справедливости. Пусть мне скажут, правильно у меня забрали мое имущество, или неправильно. Если его забрали неправильно, то мне положена за это компенсация. В том или ином виде", - сказал Коломойский.

"Приходят соседи по участку, которым приглянулся дом и участок ваших родителей. Выселяют. А потом предъявляют вам претензии, что они, оказывается, плохо управляли и плохо жили. Как вам такая постановка вопроса?.. Предлагаю вам взглянуть на ПриватБанк с этой точки зрения. Все, что было потом: "миллиарды украли, десятки миллиардов вывели"… Это всё рассматривается как прикрытие предыдущей экспроприации", - пояснил свою позицию Коломойский.

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - добавил он.

Бизнесмен также назвал ПриватБанк "обузой для государства".

"Оно не знает, что с банком делать. Государство прос*ало весь кредитный портфель, который был банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - считает Коломойский.

Бизнесмен винит в ситуации с Приватбанком бывшего главу НБУ Валерию Гонтареву и ее первого зама Катерину Рожкову, а также "бенефициаров процесса" - Международный валютный фонд.

"Он "подстрекал" к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк... Юристы занимаются тем, как до него добраться", - рассказал Коломойский.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.