Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд

Она будет одной из самых богатых женщин в мире.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса по условиям развода получила 4% акций компании без права голоса. При нынешней стоимости они оцениваются в $35 млрд, что делает Маккензи Безос одной из самых богатых женщин в мире, пишет CNN.

Если она захочет продать свою долю в Amazon, которая составляет четверть от общего количества акций супругов до развода, то потенциальный покупатель должен будет заключить соглашение с Джеффом Безосом и передать ему право голоса по акциям.

Условия раздела имущества также предусматривают, что жена Безоса отказывается претендовать на долю в других активах мужа, таких как газета Washington Post и космическая компания Blue Origin.

Напомним, в июле 2018 года онователь Amazon стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $150 млрд. В последнем рейтинге Forbes его состояние оценивалось в $131 млрд.

10 января 2019 года Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что они решили расстаться после 25 лет брака. Супруги воспитывают троих родных сыновей и приемную дочь.