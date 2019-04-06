Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
Она будет одной из самых богатых женщин в мире.
Джефф и Маккензи Безос
Фото: businessinsider.com
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса по условиям развода получила 4% акций компании без права голоса. При нынешней стоимости они оцениваются в $35 млрд, что делает Маккензи Безос одной из самых богатых женщин в мире, пишет CNN.
Если она захочет продать свою долю в Amazon, которая составляет четверть от общего количества акций супругов до развода, то потенциальный покупатель должен будет заключить соглашение с Джеффом Безосом и передать ему право голоса по акциям.
Условия раздела имущества также предусматривают, что жена Безоса отказывается претендовать на долю в других активах мужа, таких как газета Washington Post и космическая компания Blue Origin.
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