Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год

Издание Bloomberg опубликовало ключевые выдержки из финансовой отчетности Saudi Aramco. Ранее Bloomberg оценивали фирму в $1 трлн. Aramco — государственное предприятие, принадлежащее правительству Саудовской Аравии, а также — официально самая прибыльная компания в мире, пишут AIN.UA.

Организация, производящая около 10% сырой нефти в мире, в 2018 году задекларировала $111 млрд чистой прибыли. Это больше, чем совокупная прибыль других конкурентов в списке вроде Apple, Google и Exxon Mobil. EBITDA, то есть прибыль до изъятия налогов, составила $224 млрд.

Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год

Самые прибыльные компании в мире за 2018 год

Правда, бумаги также показали крайнюю зависимость Aramco от рыночной ситуации: в 2016 году, на фоне падения нефти до $45/баррель, компания получила «всего» $13 млрд чистой прибыли, а в форме свободных денег располагала всего $2 млрд. В тот год компания не сообщает о выплате дивидендов, зато в 2018 году она перечислила на это $52 млрд.

Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год

Saudi Aramco опубликовала частичную финансовую отчетность на Лондонской бирже, чтобы привлечь $59 млрд на покупку государственной нефтехимической группы Sabic. Компания постаралась заверить инвесторов, что их вложениям ничего не грозит и получила рейтинг A+ от агентства Fitch.

Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год

Сколько Saudi Aramco зарабатывает на одном барреле

Как отмечают в Bloomberg, при впечатляющей доходности, компания зарабатывает на одном барреле меньше конкурентов. Кэш-флоу от одного барреля составляет $26, в то время как Shell и Total SA добиваются результата в $38 и $38 соответственно. Это результат после изъятия налогов. Худший показатель — у роSSийской «Роснефти», которая зарабатывает $13/баррель.


Михаил Сапитон, AIN


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