?"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты

Китайское экспортное кредитное агентство Sinosure и "Нафтогаз Украины" подписали меморандум о страховой квоте на $1 млрд для привлечения долгового финансирования и прямых инвестиций из Китая в пределах этой суммы.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

Группа планирует на первом этапе привлечь с помощью этой страховой квоты $160 млн для финансирования контрактов "Укргаздобычи" с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

На втором этапе еще около 800 млн долларов планируется направить на другие проекты группы "Нафтогаз", которые предстоит согласовать с китайской стороной.

В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргаздобычи" уже купили 13 буровых станков за $140 млн с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, которая входит в государственный аэрокосмический концерн КНР .

"Нафтогаз" - крупнейшая государственна компания Украины. В 2018 году предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16,6 млрд кубометров газа, 1,9 млн тонн нефти и конденсата, импортировали 7 млрд кубометров газа и обеспечили транспортировку 114,6 млрд кубометров газа и 15,4 млн тонн нефти, поставили украинским потребителям 21,2 млрд куб. м газа и выпустили 0,5 млн тонн нефтепродуктов.