"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты

Первые 160 млн пойдут на контракты с поставщиками бурового оборудования.

?"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Фото: twitter.com/NaftogazUK

Китайское экспортное кредитное агентство Sinosure и "Нафтогаз Украины" подписали меморандум о страховой квоте на $1 млрд для привлечения долгового финансирования и прямых инвестиций из Китая в пределах этой суммы.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

Группа планирует на первом этапе привлечь с помощью этой страховой квоты $160 млн для финансирования контрактов "Укргаздобычи" с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

На втором этапе еще около 800 млн долларов планируется направить на другие проекты группы "Нафтогаз", которые предстоит согласовать с китайской стороной.

В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргаздобычи" уже купили 13 буровых станков за $140 млн с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, которая входит в государственный аэрокосмический концерн КНР.

"Нафтогаз" - крупнейшая государственна компания Украины. В 2018 году предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16,6 млрд кубометров газа, 1,9 млн тонн нефти и конденсата, импортировали 7 млрд кубометров газа и обеспечили транспортировку 114,6 млрд кубометров газа и 15,4 млн тонн нефти, поставили украинским потребителям 21,2 млрд куб. м газа и выпустили 0,5 млн тонн нефтепродуктов.

Sinosure - государственное экспортное кредитное агентство КНР, работает по модели OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около $3,4 трлн, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектовФонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектов
Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 годаВенгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года
Intel уволила сотни IT-администраторовIntel уволила сотни IT-администраторов
Операторы системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - МинэнергоугляОператоры системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - Минэнергоугля
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Блок рекламы


Похожие новости
Ajax Systems привлек $10 млн от Horizon CapitalAjax Systems привлек $10 млн от Horizon Capital
Остатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривенОстатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривен
Украина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидийУкраина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидий
На пилотную реформу экстренной медицинской помощи предусмотрен 1 млрд гривен, - МинфинНа пилотную реформу экстренной медицинской помощи предусмотрен 1 млрд гривен, - Минфин
Вклад культурного сектора в экономику США составил $763,7 млрд, – исследованиеВклад культурного сектора в экономику США составил $763,7 млрд, – исследование
Киев планирует потратить 2,7 млрд гривен на LED-фонариКиев планирует потратить 2,7 млрд гривен на LED-фонари
В бюджет конфисковали еще 1,5 млрд гривен окружения ЯнуковичаВ бюджет конфисковали еще 1,5 млрд гривен окружения Януковича
По кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителейПо кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителей
Тимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредитыТимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредиты
Украина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного ДонбассаУкраина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости