"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов на 14%

Повышение произошло 30 марта.

"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов на 14%
Фото: Александр Рудоманов

Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с 30 марта 2019 года повышены на уровень индекса цен производителей промышленной продукции за прошлый год, то есть на 14,2%. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Как отметили в пресс-службе, "Укрзализныця" уже предложила участникам рынка регулярную индексацию, которая будет происходить ежеквартально с фактическими изменениями индекса цен производителей промышленной продукции.

"Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана Укрзализныцей совместно с участниками рынка до 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, финансовый план "Укрзализныци" предусматриаетповышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом с апреля 2019 года на 14,2% - на уровень индекса цен производителей промышленной продукции по 2018 год.


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