Акционеры "Укрнафты" решили уволить главу правления Роллинса

Британец покинет должность руководителя компании с 30 апреля.

Акционеры "Укрнафты" решили уволить главу правления Роллинса
Фото: ukrnafta.com

Собрание акционеров "Укрнафты" 28 марта решило досрочно прекратить полномочия председателя правления Марка Роллинса и назначить вместо него временным исполняющим Олега Геза.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на участника собрания.

Роллинс покинет должность руководителя компании с 30 апреля. С 1 мая и до выбора нового главы правления его обязанности будет исполнять Олег Гез.

Самым спорным вопросом было предоставление согласия на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб. м газа у "Укрнафты", из которых 2 млрд кубометров - это спорный газ, добытый в 2006 году, и 2 млрд кубометров - газ, который "Укрнафта" добудет в будущем.

27 марта Кабинет министров обязал "Нафтогаз" согласовывать с правительством любые сделки по отчуждению или приобретению активов "Укрнафты", однако на собрании акционеров это распоряжение №176 не обсуждалось. За покупку "Нафтогазом" газа у "Укрнафты" проголосовали и представители "Нафтогаза" и представители группы "Приват".

Раньше "Нафтогаз" объяснял, что хочет заплатить "Укрнафте" 35-40 млрд грн за газ для того, чтобы она имела деньги для погашения ее налогового долга, который превышает 32 млрд грн (с учетом пени и штрафов).

Также на собрании акционеров был обновлен состав наблюдательного совета и изменен устав, наделяющий набсовет расширенными полномочиями.

Напомним, предыдущий менеджмент "Укрнафты" во главе с бельгийцем Питером Ванхеке получал миллионы долларов от фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, за принятие решений в его пользу.

В 2015 году с целью вывода компании из-под контроля группы "Приват" был назначен Марк Роллинс.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.


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