Акционеры "Укрнафты" решили уволить главу правления Роллинса
Британец покинет должность руководителя компании с 30 апреля.
Собрание акционеров "Укрнафты" 28 марта решило досрочно прекратить полномочия председателя правления Марка Роллинса и назначить вместо него временным исполняющим Олега Геза.
Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на участника собрания.
Роллинс покинет должность руководителя компании с 30 апреля. С 1 мая и до выбора нового главы правления его обязанности будет исполнять Олег Гез.
Самым спорным вопросом было предоставление согласия на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб. м газа у "Укрнафты", из которых 2 млрд кубометров - это спорный газ, добытый в 2006 году, и 2 млрд кубометров - газ, который "Укрнафта" добудет в будущем.
27 марта Кабинет министров обязал "Нафтогаз" согласовывать с правительством любые сделки по отчуждению или приобретению активов "Укрнафты", однако на собрании акционеров это распоряжение №176 не обсуждалось. За покупку "Нафтогазом" газа у "Укрнафты" проголосовали и представители "Нафтогаза" и представители группы "Приват".
Раньше "Нафтогаз" объяснял, что хочет заплатить "Укрнафте" 35-40 млрд грн за газ для того, чтобы она имела деньги для погашения ее налогового долга, который превышает 32 млрд грн (с учетом пени и штрафов).
Также на собрании акционеров был обновлен состав наблюдательного совета и изменен устав, наделяющий набсовет расширенными полномочиями.
Напомним, предыдущий менеджмент "Укрнафты" во главе с бельгийцем Питером Ванхеке получал миллионы долларов от фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, за принятие решений в его пользу.
В 2015 году с целью вывода компании из-под контроля группы "Приват" был назначен Марк Роллинс.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
28.03.2019 14:11