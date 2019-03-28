?Администрация морпортов предложила построить LNG-терминал в Рени

В Украине снова возникли плана приема судов со сжиженным газом.

Администрация морских портов Украины предложила построить терминал для приема сжиженного природного газа (LNG) в Рени Одесской области.

Об этом говорится на сайте АМПУ.

Проект предполагает строительство LNG-терминала и плавпричала для бункеровки (заправки) судов на территории базы технического обслуживания морского порта Рени.

Госпредприятие считает, что расположение порта в специальной экономической зоне "Рени" и близость объекта к международной трассе Одесса - Бухарест делает проект LNG-терминала перспективным и выгодным как для государства, так и для потенциального частного инвестора.

Актуальность создания терминала сжиженного газа, по мнению АМПУ, среди прочего, вызвана необходимостью оборудования станций бункеровки судов сжиженным природным газом в морских портах Украины. Судов, которые работают на сжиженном природном газе, пока что мало, но их количество постоянно растет.

Напомним, украинские власти во времена Виктора Януковича инициировали строительство LNG-терминала в Украине в два этапа. На первом этапе (плановый запуск - 2016 год) должно было быть задействовано арендованное судно-терминал мощностью 5 млрд куб. м газа в год. На втором этапе (плановый запуск – 2018 год) планировали построить наземный терминал мощностью 10 млрд куб. м газа в год.

Планы Украины столкнулись с проблемой в виде позиции Турции, которая видела опасность в прохождении танкеров с топливом через Босфор и Дарданеллы.