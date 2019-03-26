Суд запретил ограничивать количество поездок при монетизации льгот на проезд
Решение Кабмина предусматривает компенсацию 30 поездок.
Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета министров об ограничении количества поездок в общественном транспорте при монетизации льгот на проезд.
Об этом говорится на сайте ОАСК.
14 марта 2018 года правительство Украины утвердило решение о монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Согласно принятому постановлению, обналиченные льготы должны выплачиваться из местных бюджетов в размере, который определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.
Суд, рассмотрев иск на указанное решение в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части 1 и 2 пункта IV порядка монетизации льгот, где прописано ограничение в 30 поездок.
Решение ОАСК может быть обжаловано в апелляционном суде.
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25.03.2019 17:47