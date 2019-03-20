Во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank

Банк принадлежит россиянину Рустаму Тарико.

Ночью 20 марта во Львове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение банка на улице Владимира Великого.

Пресс-служба львовской полиции сообщила, что потерпевших нет. Эвакуации также не потребовалось, потому что в момент возгорания в банке никого не было.

Местное издание "Варта1" указывает, что объектом нападения стал офис Forward Bank.

Фото: varta1.com.ua
Фото: varta1.com.ua

Сотрудники полиции открыли производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса - умышленное повреждение имущества. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в конце 2018 года во Львове было несколько поджогов отделений Альфа-банка.

Оба финучреждения - и Альфа, и Forward - принадлежат роSSийским бизнесменам.


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