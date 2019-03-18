Крупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянии

Пока что обе стороны рассматривают этот вариант без подтверждения намерений.

Крупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянии
Фото: hspritno.info

Крупнейшие банки Германии в воскресенье официально подтвердили, что ведут переговоры о потенциальном объединении бизнеса. "Commerzbank и Deutsche Bank сегодня согласились начать обсуждение потенциального слияния с открытым исходом", - сообщается на странице Commerzbank для инвесторов, пишет "Интерфакс-Украина".

"В свете возникших возможностей правление Deutsche Bank решило рассмотреть стратегические варианты. В процессе правление Deutsche Bank будет концентрироваться на улучшении возможностей роста и рентабельности банка, - говорится в пресс-релизе Deutsche Bank. - На данный момент нет уверенности в том, что какая-либо сделка будет заключена".

Союз двух банков, если он будет заключен, скорее всего, будет вынужденной мерой, пишет The Wall Street Journal. Обе финкомпании потратили миллиарды долларов на реструктуризацию, изменения в руководящем составе и сокращение персонала, при этом пытаясь сохранить независимость. Но ни одной из них не удалось ни существенно улучшить результаты на фоне длительного сохранения низких процентных ставок и проблем на германском рынке. И у правительства ФРГ возникли сомнения, что банки смогут выстоять поодиночке.

Слухи о возможном слиянии ходили уже несколько месяцев. Они усилились после того, как стало известно, что эта идея нравится американской инвестгруппе Cerberus, которая является миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank. При этом руководство Deutsche Bank в прошлом году также привлекло Cerberus в качестве стратегического консультанта.

На прошлой неделе член наблюдательного совета Deutsche Bank AG Ян Душек высказался против слияния двух банков, выразив опасения, что подобная сделка повысит вероятность враждебного поглощения объединенной компании иностранцами вместо того, чтобы пойти на пользу финансовому сектору и экономике Германии.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.


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