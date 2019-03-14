США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Стратегический диалог состоялся вчера в Вашингтоне.
США и Индия в ходе стратегического диалога рассмотрели вопросы сотрудничества по мирному атому и подтвердили планы строительства шести американских АЭС на индийской территории. Об этом сообщил госдепартамент США.
"Стороны подтвердили приверженность укреплению двухстороннего сотрудничества в области безопасности и гражданского использования атомной энергии, включая строительство 6 американских АЭС в Индии", - сказано в сообщении.
Страны также "обменялись мнениями по широкому спектру вопросов глобальной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, предотвращения его попадания в руки террористических и негосударственных структур".
Стратегический диалог состоялся в минувшую среду в Вашингтоне. Индийскую сторону представлял государственный секретарь по иностранным делам Виджай Гокхане, американскую - заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.
Напомним, накануне стало известно, что РоSSия собирается запустить две скандальные электростанции в аннексированном Крыму на следующей неделе - 18 марта.
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13.03.2019 22:05