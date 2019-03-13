Вклад культурного сектора в экономику США составил $763,7 млрд, – исследование

Это в четыре раза больше, чем вклад сельского хозяйства.

Согласно новым данным, обнародованным американским Бюро экономического анализа и Национальным фондом искусств (National Endowment for the Arts), вклад сферы искусства и культуры в экономику США превышает вклад сельского хозяйства, транспорта или оказания складских услуг.

Об этом сообщается на сайте NEA.

Так, вклад сферы искусства в экономику США в 2015 году составил 763,6 миллиардов долларов. В сфере занято 4,9 миллионов работников, зарабатывающих более 370 млрд долларов. Кроме того, в сфере искусства экспорт превышает импорт на 20 млрд долларов.

"Эти данные показывают, что искусство и культура делают большой вклад в экономику нашего общества, – говорит председательница Национального фонда искусств Джейн Чу. – Цифры подтверждают, что искусство играет большую роль в нашей повседневной жизни, включая рабочие места, продукты, которые мы покупаем, и опыт, которым мы делимся".

Вклад культуры в экономику США в 2015 году в 4 раза превысил вклад от сельского хозяйства и на 200 млрд – вклад от транспорта и складских услуг.

Быстрее остальных в сфере культуры растут стриминговые сервисы, онлайн-издательства, перформативное искусство, дизайн и архитектура.

За 2015 год потребители культуры потратили 31,6 млрд долларов на билеты в театры, кино и т.д, что на миллиард превысило прогнозы.

Наибольший вклад среди культурных индустрий в национальную экономику США делают телевидение (127 млрд), кинематограф (99 млрд), не-цифровое издательское дело (77 млрд). Арт-галереи, книжный магазины и другие центры ритейла в культуре сгененировали 51 млрд в 2015 году, но при этом в этой сфере работает 767 тыс человек, что делает ритейл в культуре вторым по количеству нанятых работников профильным сектором.

Независимые художники, писатели и исполнители сделали вклад в 22 млрд долларов в экономику США . Музеи – 5,3 млрд долларов.

В 2015 году американское правительство выделило 101,5 млрд долларов для культурного сектора, в основном, финансируя образование в визуальном и исполнительском искусстве. "Наибольший вклад правительства в искусство и производство культуры – в образовании, услугах, которые предоставляются в младшей и средней школах, а также в школах и университетах", – цитирует издание Artsy отчет.