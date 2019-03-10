В центре Запорожья взорвали банкомат

Удалось ли злоумышленникам украсть деньги не сообщается.

В центре Запорожья взорвали банкомат
В центре Запорожья взорвали банкомат
Фото: zanoza-news.com

В Запорожье утром в воскресенье, 10 марта, взорвали банкомат "Райффайзен Банка Аваль" на проспекте Соборном. Об этом сообщили в Нацполиции области.

“В 05:39 поступило сообщение о том, что на входе в отделение банка поврежден банкомат.

На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключенных электропроводов”, - говорится в сообщении.

Начато расследование по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (завершенное покушение на кражу с проникновением) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Отметим, это второй за неделю подобный случай в городе. 4 марта злоумышленники взорвали банкомат "Приватбанка" на улице Мечникова.

Напомним, ранее в Харькове взорвали два банкомата.


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