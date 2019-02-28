Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБ

Бизнесмена также обязали раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБ
Дмитрий Фирташ
Фото: etcetera.media

Суд Лондона арестовал два особняка, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщила роSSийская газета "Коммерсант".

Отмечается, что обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию роSSийского банка ВТБ, которому структуры Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб.

Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

По данным источников, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Фирташа.

Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании. Под обеспечительные меры попали в первую очередь два "объекта элитной недвижимости" в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

В пресс-службе банка ВТБ подтвердили информацию об аресте имущества Фирташа. "Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия Фирташа", - заявили в роSSийском банке, отметив, что возврата средств ВТБ "будет добиваться всеми доступными способами в рамках законодательства".

Напомним, в ноябре 2015 года стало известно, что украинский бизнесмен Фирташ оказался владельцем бывшей станции лондонского метро Brompton Road, за которую он заплатил 53 млн фунтов стерлингов, а также расположенного неподалеку дома.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИФирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИ
Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимостиФонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости
Ощадбанк открыл регистрацию для получения субсидий наличнымиОщадбанк открыл регистрацию для получения субсидий наличными
Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"
Прокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратамПрокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратам
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску КоломойскогоВерховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску Коломойского
MasterCard запретит автоматическую платную подписку после пробной покупкиMasterCard запретит автоматическую платную подписку после пробной покупки
Суд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банкаСуд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банка
НКРЭКУ решила проверить облгазы ФирташаНКРЭКУ решила проверить облгазы Фирташа
Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского
В Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce BankВ Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce Bank
В Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в БельгиюВ Мариуполе арестовали продукцию Алчевского меткомбината при перевозке ее из РоSSии в Бельгию
Созданная искусственным интеллектом картина продана на аукционе за $432 000Созданная искусственным интеллектом картина продана на аукционе за $432 000
Италия разрешила строительство Трансадриатического газопровода, который снизит зависимость ЕС от роSSийского газаИталия разрешила строительство Трансадриатического газопровода, который снизит зависимость ЕС от роSSийского газа
Швейцарский суд принял решение в пользу "Укрнафты" по иску на $50 млн против РоSSииШвейцарский суд принял решение в пользу "Укрнафты" по иску на $50 млн против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости