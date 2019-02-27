Ощадбанк открыл регистрацию для получения субсидий наличными

Получатели субсидия, не являющиеся пенсионерами, должны зарегистрироваться на сайте или в контакт-центре банка.

Ощадбанк открыл регистрацию для получения субсидий наличными
Фото: hyser.com.ua

Для получения субсидий в денежной форме лицам, которые не являются пенсионерами, необходимо пройти регистрацию на сайте или в контакт-центре Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Регистрация даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, время и дату для получения субсидии. Денежный перевод можно будет получить с 12 числа каждого месяца через систему "Быстрая копейка" Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Для получения нужны паспорт и идентификационный код.

Если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанка, то субсидия автоматически будет зачислена именно на этот счет.

Если субсидиант не имеет текущего счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики направит адресное уведомление о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через Ощадбанк.

Субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии - они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпошту или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.


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