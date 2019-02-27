Янукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИ

Связанная с экс-президентом оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 годы.

?Янукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИ
Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank
Фото: plusworld.org

Экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank.

Об этом сообщает Шведское телевидение SVT в своем расследовании, передает "Делфи".

Собранные данные свидетельствуют о том, что связанная с Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 годы. Отмечается, что подозрительные платежи связанны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за "вызывающую множество сомнений" публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

Swedbank утверждает, что нанял внешнюю компанию, которая проанализирует информацию, представленную шведской новостной телепрограммой Uppdrag granskning.

Напомним, 22 февраля в государственный бюджет были перечислены 1,5 млрд гривен, которые в порядке спецконфискации отобрали у окружения Януковича.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что конфискация имущества Януковича по делу о госизмене невозможна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИФирма Гладковского получила 34 млн предоплаты по тайной сделке, - СМИ
Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимостиФонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости
Экспорт угля из Беларуси в Украину за год вырос в 980 разЭкспорт угля из Беларуси в Украину за год вырос в 980 раз
Сеть магазинов одежды Monton уходит из УкраиныСеть магазинов одежды Monton уходит из Украины
В Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями TeslaВ Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями Tesla
Блок рекламы


Похожие новости
В бюджет конфисковали еще 1,5 млрд гривен окружения ЯнуковичаВ бюджет конфисковали еще 1,5 млрд гривен окружения Януковича
Сеть магазинов одежды Monton уходит из УкраиныСеть магазинов одежды Monton уходит из Украины
Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSииSwedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии
Житель Херсонской области пытался переправить через границу 12 кг ртути в грелкеЖитель Херсонской области пытался переправить через границу 12 кг ртути в грелке
АРМА передала квартиру Януковича в Киеве временному управляющемуАРМА передала квартиру Януковича в Киеве временному управляющему
Суд приказал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцуСуд приказал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцу
Международные резервы Украины остались на пятилетнем максимумеМеждународные резервы Украины остались на пятилетнем максимуме
Суд заблокировал договор управления "вертолетной площадкой Януковича"Суд заблокировал договор управления "вертолетной площадкой Януковича"
Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитомПлатежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом
Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет, - ШефчовичНовый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет, - Шефчович
Последние новости
Подгружаем последние новости