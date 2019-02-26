РоSSийский танкер поставлял нефть в КНДР в обход санкций

Передача топлива оформлялась как поставки в Китай.

РоSSийский танкер поставлял нефть в КНДР в обход санкций
Фото: marinetraffic.com

РоSSийский танкер "Тантал" неоднократно поставлял нефть в Северную Корею в обход международных торговых санкций. С октября 2017 года по май 2018 года судно минимум четыре раза передавало топливо на корейские танкеры.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на членов экипажа "Тантала".

По словам одного моряка, согласно документации нефть с "Тантала" перегружалась на одно из китайских судов, но в реальности оно было северокорейским. "Мы оформлялись на [китайский] порт Нинбо, а затем шли в 12-мильную зону. Там в ночное время работали с северокорейским танкером Chon Moyng-1", - рассказал источник.

Chon Myong-1 с марта 2018 года находится в санкционном списке судов ООН.

Другой член экипажа рассказал, что в одну из ночей контрагентом "Тантала" было не северокорейское, а китайское судно Hui Tong 27. Но данные датчиков-транспондеров Hui Tong 27 показывают, что в указанное время в указанном месте судна не было.

Во время ночных операций на "Тантала" не работали датчики-транспондеры, которые позволяют отследить местоположение танкера. Такие действия также являются нарушением международных ограничений.

Владельцем "Тантала" является владивостокская компания "Примпортбункер", которая с сентября 2018 года проходит процедуру банкротства.

Напомним, что в августе 2018 года Минфин США наложил санкции за торговлю с КНДР на две роSSийские компании и шесть судов.


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