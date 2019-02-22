В бюджет конфисковали еще 1,5 млрд гривен окружения Януковича

Деньги находились на счету в Укргазбанке.

22 февраля в государственный бюджет были перечислены 1,5 млрд гривен, которые в порядке спецконфискации отобрали у окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, выложив в фейсбуке платежные квитанции.

Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Впервые об этих деньгах рассказал генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля.

Секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Иван Винник 20 февраля сообщил, что деньги находились на счетах Укргазбанка. "Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн “Укргазбанка” – это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет. Они пойдут на развитие армии", – сказал он.

По его словам, деньги должны распределить на заседании Верховной Рады.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Деньги были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.

В сентябре 2017 года вступило в силу решение Сосновского райсуда м.Черкассы о еще одной спецконфискации - на сумму 200 млн долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Косюк купил крупнейшего производителя курятины в Юго-Восточной ЕвропеКосюк купил крупнейшего производителя курятины в Юго-Восточной Европе
Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкцийГазпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций
Владельцем "АХА Страхование" стала канадская FairfaxВладельцем "АХА Страхование" стала канадская Fairfax
Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-ФранковскеЭкс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Блок рекламы


Похожие новости
По кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителейПо кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителей
Украина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного ДонбассаУкраина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного Донбасса
Подозреваемые в присвоении 39 млн гривен экс-руководители Укргазбанка арестованыПодозреваемые в присвоении 39 млн гривен экс-руководители Укргазбанка арестованы
РоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкцийРоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций
Киевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январеКиевляне ошибочно заплатили 39 млн гривен старому поставщику электроэнергии в январе
Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривенЭкс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
В январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходовВ январе 335 украинцев задекларировали более 1 млн гривен доходов
В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривенВ Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен
АРМА передала квартиру Януковича в Киеве временному управляющемуАРМА передала квартиру Януковича в Киеве временному управляющему
Местные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигаретМестные бюджеты недополучили 2 миллиарда гривен от розничной продажи сигарет
Последние новости
Подгружаем последние новости