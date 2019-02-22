Безналичные рассчеты в Украине приближаются к 50% от всех платежей

Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек достигла 45,1%.

Безналичные рассчеты в Украине приближаются к 50% от всех платежей
Фото: prepaid-cards.ru

В Украине доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 достигла 45,1%. Это на 5,8 в. п. больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

"Этот положительный тренд связан со стабильным повышением спроса на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов. Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33% и составило 3,1 млрд, а объем - на 55,4% и достиг 1297 млрд грн (по сравнению с 2017 годом)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество таких операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51,2%.

В то же время по объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов. Так, по сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд гривен до 465 млрд гривен (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). вместе с тем, доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 в. п. с 31,9% до 29,3%.

Отмечается, что за 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279,0 тыс. штук. Также на протяжении всего прошлого года выросло число бесконтактных платежных торговых терминалов. Этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов как Apple Pay и Google Pay, которые начали свою работу в Украине. На данный момент 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 - 70,2%).

Кроме того, большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС. Сервисы токенизации позволяют использовать реквизиты платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии. В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4,0 млн шт. это на 44,3% больше по сравнению с началом 2018 года.

Напомним, в 2017 году киевское метро разрешило использовать банковские карты как проездные.


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