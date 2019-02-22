По кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителей

По 26 делам решения суда уже вступили в законную силу.

По кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителей
Фото: Цензор

Национальный банк инициировал судебные иски к поручителям по кредитам рефинансирования на общую сумму 37 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В течение 2014-2018 годов Национальный банк Украины инициировал 115 судебных исков с целью возвращения неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Общая сумма исковых требований составляет 37 млрд гривен.

По финансовым поручителям было инициировано 10 судебных исков на сумму требований около 11 млрд гривен, по имущественным поручителям - 105 судебных исков на сумму 26 млрд гривен.

По 45 делам есть принятые судебные решения, из которых 26 решений вступили в законную силу и они направлены на исполнение, а по 19 делам ожидается завершение сроков на их обжалование должниками для дальнейшего предъявления к исполнению.

На рассмотрении судов различных инстанций сегодня находится еще 70 дел, из которых 10 - это дела по взысканию задолженности с финансовых поручителей, а 60 - дела об обращении взыскания на заложенное имущество имущественных поручителей.

Напомним, в 2018 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,6 млрд гривен, что на полмиллиарда больше, чем в 2017 году.


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