В Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями Tesla
Один из клиентов аферистов потерял 120 тысяч долларов.
В Одессе задержали двух подозреваемых в мошенничестве, которые, по данным следствия, похищали деньги доверчивых инвесторов, желавших вложиться в акции и облигации американской компании Tesla Motors Inc.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Для реализации схемы был создан интернет-сайт tesla-group.com.ua и зарегистрированы компании ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".
Однако в действительности никакими ценными бумагами подозреваемые не торговали, лицензии на ведение деятельности на фондовом рынке не имели, а денежные средства клиентов попросту присваивали.
Один из пострадавших потерял из-за аферистов 120 тысяч долларов.
21 февраля подозреваемые были задержаны. Им вменяют ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.209 (отмывание дене) Уголовного кодекса.
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21.02.2019 11:09