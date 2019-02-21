В Одессе задержали двух подозреваемых в фиктивной торговле акциями Tesla

Один из клиентов аферистов потерял 120 тысяч долларов.

Фото: Прокуратура міста Києва

В Одессе задержали двух подозреваемых в мошенничестве, которые, по данным следствия, похищали деньги доверчивых инвесторов, желавших вложиться в акции и облигации американской компании Tesla Motors Inc.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: Прокуратура міста Києва

Для реализации схемы был создан интернет-сайт tesla-group.com.ua и зарегистрированы компании ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".

Однако в действительности никакими ценными бумагами подозреваемые не торговали, лицензии на ведение деятельности на фондовом рынке не имели, а денежные средства клиентов попросту присваивали.

Один из пострадавших потерял из-за аферистов 120 тысяч долларов.

21 февраля подозреваемые были задержаны. Им вменяют ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.209 (отмывание дене) Уголовного кодекса.

Фото: Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва


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