На земле Билозир в Киеве незаконно строится многоэтажка, - "Наші гроші"

Участок на Подоле певице выделили еще в 2004 году.

На земельном участке в Киеве, который в 2004 году был выделен певице, народному депутату Оксане Билозир, сейчас незаконно строится многоэтажка, пишет издание "Наші гроші".

Участок на улице Мирная, 2/1 возле Нижнего Вала на Подоле согласно генеральному плану Киева относится к территории жилой усадебной застройки, то есть на нем можно построить частный дом не выше 3-4 этажей. Но сейчас там идет активное строительство девятиэтажного ЖК "Зеленый замок".

Фото: nashigroshi.org
Проект ЖК "Зеленый замок"
Фото: nashigroshi.org
Проект ЖК "Зеленый замок"

Заказчиком строительства выступает обслуживающий кооператив ЖБК "Зеленый замок". Его основателями являются сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский, ее бывшая помощница Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович.

Именно Владу в декабре 2016 года Билозир передала свой участок по договору суперфиция под застройку.


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