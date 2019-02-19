РоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций

Лидером по числу ограничительных мер в отношении РФ является Европейский Союз.

РоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций
Фото: kp.ua

Из-за экономических санкций роSSийские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов США, сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад Министерства экономического развития РоSSии.

Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является Европейский Союз - он ввел их 25. На втором месте Украина (22), дальше следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9) и Австралия (6).

Максимальный ущерб для роSSийских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше $2,4 млрд), в США (свыше $1,1 млрд), на Украине ($775 млн), в Турции ($713 млн).

Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность - ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.

Всего в отношении роSSийских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительных мер.Ранее сообщалось, что РоSSия вынуждена отложить серийное производства пассажирского самолета МС-21 из-за американских санкций.


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