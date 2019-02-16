?Возле Никополя построили крупнейшую в Украине СЭС

Мощность станции составит почти 290 млн кВт-ч в год.

Национальная комиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в пятницу, 15 февраля, одобрило проект постановления об установлении "зеленого" тарифа для Никопольской СЭС в размере 15,03 евро за МВт-ч до 2030 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Никопольская СЭС, которую ввели в эксплуатацию 16 января, будет вырабатывать до 290 млн кВт-ч э/э в год.

В марте станцию планируют подключить к энергосистеме.

Для обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1") НЭК "Укрэнерго" реконструирует открытое распредустройство 150 кВ подстанции 330 кВ "Никопольская".

ООО "Солар-Фарм-1" принадлежит компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

Подрядчик строительства Никопольской СЭС — китайская China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Солнечные панели для нее поставила Trina Solar Limited.