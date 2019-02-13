?Житель Херсонской области пытался переправить через границу 12 кг ртути в грелке

За рубежом он рассчитывал продать ядовитое вещество за $12 тыс.

Сотрудники Службы безопасности в Херсонской области задержали мужчину, который пытался перевезти через границу 12 кг сильнодействующего ядовитого вещества (ртуть).

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу 12 кг ртути. За рубежом он планировал продать «товар» за 12 тыс. долларов США . Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска «Кучурган» Южной таможни при попытке противоправного перемещения ртути, которую он спрятал в резиновой грелке", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.