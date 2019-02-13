В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку - 2", в Евросоюзе достигнут новый компромисс.

Об этом договорились послы ЕС и Европарламент, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Германия сможет делать для "Северного потока-2" исключения из европейской Газовой директивы, но обязана согласовывать их с Европейской комиссией.

В связи со строительством газопровода Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС . Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Германия хотела предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать из них исключения.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из РоSSии, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.