Над метро "Дворец Украина" в Киеве построят многоэтажку
Ожидаемая высота здания - около 100 метров.
В центре Киева, у входа в метро "Дворец Украина" планируется строительство многофункцонального комплекса ООО "Укржитлобуд". Об этом сообщает программа расследований "Наші гроші".
ООО "Укржитлобуд" получило градостроительные условия и ограничения для проектирования многофункционального комплекса по ул. Большая Васильковская (бывшая ул. Красноармейская), 107-109 в Киеве. Согласно этому документу, новое строительство планируется на двух участках - 0,64 га и 0,21 га. Первая принадлежит "Укржитлобуду" на праве частной собственности, а вторую фирма арендует у города. Оба участка расположены непосредственно у входа в метро "Дворец Украина".
Целевое назначение этих участков - для строительства гостинично-офисного комплекса с объектами обслуживания и гостевым паркингом.
Запланированная высота здания - около 100 метров, хотя участок, на котором запланирована высотка, входит в Центральный исторического ареала Киева, где запрещено строительство выше 27 метров.
Учредителями ООО "Укржитлобуд" с 2018 года является АО "ЗНВКИФ "Генезис" (30%), АО "ЗНВКИФ "Мэдисон" (30%) и ООО "КУА "Система Капитального инвестирования" (40%). Основным владельцем последнего является кипрская компания "Валдез Лимитед" (Valdeze Limited), основателем которой указан Ангелики Пантси.
Фонды "Генезис" и "Мэдисон" находятся в управлении ООО "КУА "Гарантия", единственным владельцем которого с октября 2018 является Вадим Столар.
Директором ООО "Укржитлобуд" является Роман Гладуняк - бывший глава Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого. Гладуняк является фигурантом уголовного производства о незаконной достройке верхний этажей (8 квартир) в 4-этажном здании в Киеве по ул. Паньковской, 25.
В 2010-2012 гг Вадим Столар был народным депутатом от Партии регионов.
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Финансы
06.02.2019 10:31