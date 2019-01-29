В Закарпатской области начальник склада "Укрзализныци" задержан за незаконный сбыт угля

Чиновник со своим замом наладили продажу угля со склада госпредприятия.

?В Закарпатской области начальник склада "Укрзализныци" задержан за незаконный сбыт угля
Фото: zak.gp.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержаны начальника склада топлива одного из структурных подразделений ПАО "Укрзализныця" и его сообщника за систематическое присвоение и растрату имущества предприятия.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Закарпатской области.

"Подозреваемых задержали 28 января во время очередной продажи партии угля - 5 тонн за 13750 гривен. До этого, правоохранителями также задокументирован факт сбыта мужчинами 10 тонн угля за 19 600 гривен. Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Задержание проводилось в рамках уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч.4 ст.191 УК (растрата имущества совершенное путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах).

Фото: zak.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Фото: zak.gp.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен.


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