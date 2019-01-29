Верховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску Коломойского

ВСУ разрешил выполнить решение суда в Гааге.

Верховный суд оставил в силе арест акций роSSийских банков по иску Коломойского
Фото: argumentua.com

Верховный суд Украины разрешил арестовать акции роSSийских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Соответствующая информация опубликована сегодня на сайте суда.

Сообщается, что в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года по делу о взыскании с РоSSийской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму. В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

Постановлением от 5 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября - заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда. Взысканию подлежит сумма около 140 млн долларов.

Верховный суд, действуя как суд апелляционной инстанции, рассмотрел жалобы и постановил оставить в силе решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично.

Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что РоSSия должна компенсировать украинским инвесторам 159 млн долларов за аннексию Крыма.


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