В Стокгольме началось рассмотрение нового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Сумма иска украинской компании превысила 12 млрд долларов.

?В Стокгольме началось рассмотрение нового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом"
Стокгольмский арбитраж
Фото: zik.ua

В Стокгольмском арбитраже 28 января началось рассмотрение нового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Об этом сообщил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", украинский "Нафтогаз" в июле 2018 года подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и возмещения от "Газпрома" уже около $12,5 млрд. В свою очередь "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта с НАК, который истекает в конце нынешнего года. Арбитраж объединил иски в одно дело.

"Нафтогаз" также требует компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем).

Ю.Витренко ранее пояснял, что компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула, которая была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

При этом "Нафтогаз" уже заявил о готовности снизить сумму претензий к ПАО "Газпром" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа, основанного на европейском законодательстве.

Первые судебные разбирательства между компаниями в Стокгольме завершились прошлой зимой. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.


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