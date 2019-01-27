Украинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монет

Некоторые из монет датированы началом XVIII века.

Крупную партию старинных монет обнаружили вчера на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде "Киев - Перемышль". Об этом сообщает Госпогранслужба.

Фото: dpsu.gov.ua

"Товар обнаружили в поезде Интерсити "Киев - Перемышль" по информации сотрудников СБУ в Ровенской области. Во время общего осмотра ... монеты нашли у гражданина Украины 1962 года", - говорится в сообщении.

У мужчины изъяли 375 монет, среди них - античные монеты и монеты датированы началом XVIII века.

Их отправили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.

Напомним, ранее украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног.


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