Украинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монет
Некоторые из монет датированы началом XVIII века.
Крупную партию старинных монет обнаружили вчера на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде "Киев - Перемышль". Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Товар обнаружили в поезде Интерсити "Киев - Перемышль" по информации сотрудников СБУ в Ровенской области. Во время общего осмотра ... монеты нашли у гражданина Украины 1962 года", - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли 375 монет, среди них - античные монеты и монеты датированы началом XVIII века.
Их отправили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.
Напомним, ранее украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног.
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