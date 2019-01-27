Из-за шатдауна экономика США потеряла $6 млрд, - S&P

Закрытие федерального правительства привело к потерям производительности работников.

Из-за шатдауна экономика США потеряла $6 млрд, - S&P
Фото: vestikavkaza.ru

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.

"Экономика США потеряла по крайней мере 6 миллиардов долларов во время частичного закрытия федерального правительства из-за потери производительности от работников, а экономическая активность потеряна для внешнего бизнеса", - говорится в сообщении.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

Напомним, частичное прекращение финансирования американского правительства продолжалось с 22 декабря из-за отказа Конгресса утвердить 5-миллиардную инициативу президента Трампа о построении новой стены на южной границе США.

25 января Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна".


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